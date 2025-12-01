Stage initiation acrobatie et trampoline 8-13 ans | Vacances de noël Le Plongeoir Le Mans

Stage initiation acrobatie et trampoline 8-13 ans | Vacances de noël

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 16 – 16 – 40 EUR

Date :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23

Un stage d’initiation pour découvrir de manière ludique différentes techniques de cirque (acrobatie, jonglage, équilibre sur objet, trapèze…) et exprimer sa créativité. À l’issue de 5 séances, le stage se termine par une présentation aux familles (le vendredi).

Ce stage d’initiation propose aux enfants de 8 à 13 ans d’explorer leur créativité en s’amusant avec diverses techniques d’acrobatie et de trampoline.

Modalités

Dates et horaires lundi 22 et mardi 23 décembre de 14 h à 12 h chaque jour

Lieu du stage La Cité du cirque, 6, boulevard Winston-Churchill, Le Mans

Tarif de 16 € à 40 €, selon quotient familial + licence 1 €

Ce stage inclut la sortie au spectacle LOOPS par la compagnie Kiaï le lun. 22 déc. de 16h30-17h30.

Inscription sur place ou par correspondance

Équipement il est recommandé de porter une tenue couvrante (pantalon souple, t-shirt, chaussettes, antidérapantes si possible, ou rythmiques), d’amener une gourde, un goûter et un sac pour mettre les affaires.

Informations sur leplongeoir-cirque.fr .

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

An introductory course to discover different circus techniques (acrobatics, juggling, balancing on objects, trapeze, etc.) and express your creativity. After 5 sessions, the course ends with a family presentation (Friday).

German :

Ein Einführungskurs, um auf spielerische Weise verschiedene Zirkustechniken (Akrobatik, Jonglieren, Balancieren auf Objekten, Trapez?) zu entdecken und die eigene Kreativität auszudrücken. Nach 5 Sitzungen endet der Kurs mit einer Präsentation für die Familien (am Freitag).

Italiano :

Questo corso introduttivo è un modo divertente per scoprire le diverse tecniche circensi (acrobatica, giocoleria, equilibrio su oggetti, trapezio, ecc.) ed esprimere la propria creatività. Dopo 5 sessioni, il corso si conclude con una presentazione alla famiglia (il venerdì).

Espanol :

Este curso de iniciación es una forma divertida de descubrir diferentes técnicas de circo (acrobacias, malabares, equilibrios sobre objetos, trapecio, etc.) y expresar su creatividad. Después de 5 sesiones, el curso termina con una presentación en familia (el viernes).

