Stage Initiation Aquarelle Lorleau samedi 18 octobre 2025.

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Découverte de l’aquarelle et création Scrap

Nous réaliserons trois cartes au format 13 x 20 ou un tableau format 20 x 30 cm en utilisant l’aquarelle et le matériel du scrapbooking découpeuse, perforatrice, jolis papiers…

Vous découvrirez le drawning gum pour laisser des blancs

Thématique paysage ou floral

Vous n’aurez plus qu’à mettre ce tryptique sous cadre.

40€ Le prix comprend le temps d’activité à l’atelier avec son encadrement, tout le matériel et les fournitures utilisées.

Ce thème vous plaît mais vous n’êtes pas disponible sur cette date, contactez moi pour fixer une autre date…

contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47 .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

