Trouville-sur-Mer

Stage initiation art floral Zlow

26 Rue Carnot Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-06-29

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-29

À Trouville-sur-Mer, l’atelier Zlow vous invite à vivre une parenthèse créative et apaisante à travers un stage d’initiation à l’art floral inspiré du slow floral . Pendant trois jours, plongez dans un univers délicat où fleurs séchées, saisons et gestes attentifs se rencontrent pour une immersio

À Trouville-sur-Mer, l’atelier Zlow vous invite à vivre une parenthèse créative et apaisante à travers un stage d’initiation à l’art floral inspiré du slow floral . Pendant trois jours, plongez dans un univers délicat où fleurs séchées, saisons et gestes attentifs se rencontrent pour une immersion sensible entre nature, création et reconnexion à soi.

Au programme découverte des techniques d’art floral, cueillette, composition et création dans une atmosphère douce et iodée, à quelques pas de la mer. Une expérience pensée pour ralentir, observer, créer autrement et laisser les fleurs devenir un véritable langage.

Du 29 juin au 1er juillet 2026.

Tarif 690 € (fleurs, matériel, petits-déjeuners, goûters, pique-niques et un repas au restaurant inclus).

Infos et réservations 06 87 32 22 45 zlow.trouville@gmail.com .

26 Rue Carnot Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 87 32 22 45

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English : Stage initiation art floral Zlow

In Trouville-sur-Mer, the Zlow workshop invites you to take a creative and soothing break with an introductory course in floral art inspired by the slow floral movement. For three days, immerse yourself in a delicate world where dried flowers, the seasons and attentive gestures come together fo…

L’événement Stage initiation art floral Zlow Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par Calvados Attractivité