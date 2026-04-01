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Stage initiation au massage équin Ty andré Saint-Coulitz

Stage initiation au massage équin Ty andré Saint-Coulitz dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Ty andré

Adresse : Ferme équestre Litli Hestur

Ville : 29150 Saint-Coulitz

Département : Finistère

Début : 2026-04-12T09:30:00

Fin : 2026-04-12T12:30:00

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Coulitz

Stage initiation au massage équin

Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :
2026-04-12

Venez découvrir le massage équin avec Hélène de Hequiform Massothérapeute. Au programme introduction au massage, observation, pratique sur chevaux et anatomie et zones de tensions.   .

Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38 

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English : Stage initiation au massage équin

L’événement Stage initiation au massage équin Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-04-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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