Stage initiation au massage équin Ty andré Saint-Coulitz
Stage initiation au massage équin Ty andré Saint-Coulitz dimanche 12 avril 2026.
Saint-Coulitz
Stage initiation au massage équin
Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12 12:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Venez découvrir le massage équin avec Hélène de Hequiform Massothérapeute. Au programme introduction au massage, observation, pratique sur chevaux et anatomie et zones de tensions. .
Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38
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English : Stage initiation au massage équin
L’événement Stage initiation au massage équin Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-04-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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