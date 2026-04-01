Stage initiation au massage équin Ty andré Saint-Coulitz

Saint-Coulitz

Stage initiation au massage équin

Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Venez découvrir le massage équin avec Hélène de Hequiform Massothérapeute. Au programme introduction au massage, observation, pratique sur chevaux et anatomie et zones de tensions. .

Ty andré Ferme équestre Litli Hestur Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 61 64 38 38

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English : Stage initiation au massage équin

L’événement Stage initiation au massage équin Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-04-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE