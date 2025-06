STAGE INITIATION AU MOCHA TEA Béziers 4 juillet 2025 07:00

STAGE INITIATION AU MOCHA TEA
71 Boulevard de la Liberté
Béziers
Hérault

Tarif : 110 EUR

2025-07-04

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Initiez-vous au Mocha Tea, une technique céramique rare aux motifs organiques et poétiques. Atelier ouvert à tous, sans prérequis. Création et application en direct.

Envie de découvrir une technique rare et spectaculaire en céramique ? Le Mocha Tea métamorphose vos pièces en œuvres vivantes aux motifs organiques et poétiques. Venez apprendre à en maîtriser les subtilités.

Ce que vous allez explorer :

– Les bases et secrets du Mocha Tea

– La création de décors fluides, naturels et uniques

– L’application directe sur vos propres pièces

Atelier accessible à tous, sans prérequis.

Payant Réservation obligatoire. .

71 Boulevard de la Liberté

Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Initiate yourself to Mocha Tea, a rare ceramic technique with organic and poetic motifs. Open to all, no prerequisites. Creation and application live.

German :

Lassen Sie sich in die Mocha Tea einführen, eine seltene Keramiktechnik mit organischen und poetischen Motiven. Offener Workshop für alle, ohne Vorkenntnisse. Kreation und Anwendung live.

Italiano :

Cimentatevi con il Mocha Tea, una rara tecnica ceramica dai motivi organici e poetici. Aperto a tutti, senza prerequisiti. Creazione e applicazione dal vivo.

Espanol :

Pruebe su mano en el Té Mocha, una rara técnica de cerámica con motivos orgánicos y poéticos. Abierto a todos, sin requisitos previos. Creación y aplicación en directo.

