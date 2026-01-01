STAGE INITIATION AUX MASSAGES EQUINS Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt
Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Début : 2026-01-17 13:30:00
fin : 2026-01-17 16:00:00
2026-01-17 2026-02-14 2026-03-21
Initiez-vous au massage équin lors d’un stage ouvert à tous. Apprenez des gestes simples pour améliorer le bien-être de votre cheval, repérer les signes de déséquilibre et renforcer la relation dans l’écoute et la bienveillance.
Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 contact@pensionlessapins.fr
Introduce yourself to equine massage in a course open to all. Learn simple gestures to improve your horse?s well-being, spot signs of imbalance and strengthen the relationship through listening and caring.
