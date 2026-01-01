STAGE INITIATION AUX MASSAGES EQUINS Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt

STAGE INITIATION AUX MASSAGES EQUINS

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 13:30:00

fin : 2026-01-17 16:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-14 2026-03-21

Initiez-vous au massage équin lors d’un stage ouvert à tous. Apprenez des gestes simples pour améliorer le bien-être de votre cheval, repérer les signes de déséquilibre et renforcer la relation dans l’écoute et la bienveillance.

.

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 contact@pensionlessapins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduce yourself to equine massage in a course open to all. Learn simple gestures to improve your horse?s well-being, spot signs of imbalance and strengthen the relationship through listening and caring.

L’événement STAGE INITIATION AUX MASSAGES EQUINS Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Val de Sioule