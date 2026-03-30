Stage initiation aux outils I.A Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Stage initiation aux outils I.A Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 20 avril 2026.
Ce stage d’initiation aux outils d’intelligence artificielle propose une découverte ludique et concrète de ces technologies.
À travers des activités pratiques, les participant.es apprendront à comprendre les bases de l’I.A et ses usages.
Accessible à toutes et tous sans prérequis, il développe la créativité et la curiosité numérique.
Découvrez et comprenez l’utilisation des outils d’intelligence artificielle.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 16h30
payant
Tarif :
– de 26 ans 2,70 euros de l’heure
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:30:00+02:00_2026-04-20T16:30:00+02:00;2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T16:30:00+02:00;2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-04-24T14:30:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval
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