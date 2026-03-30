Stage initiation aux outils I.A Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS

Ce stage d’initiation aux outils d’intelligence artificielle propose une découverte ludique et concrète de ces technologies.

À travers des activités pratiques, les participant.es apprendront à comprendre les bases de l’I.A et ses usages.

Accessible à toutes et tous sans prérequis, il développe la créativité et la curiosité numérique.

Découvrez et comprenez l’utilisation des outils d’intelligence artificielle.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif :

– de 26 ans 2,70 euros de l’heure

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T14:30:00+02:00_2026-04-20T16:30:00+02:00;2026-04-21T14:30:00+02:00_2026-04-21T16:30:00+02:00;2026-04-22T14:30:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-04-24T14:30:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS

+33153389065 rebeval@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval https://www.facebook.com/CentreParisAnimRebeval



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Rébeval et trouvez le meilleur itinéraire

