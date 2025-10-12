Stage initiation Bal folk-trad et contact improvisation avec Pierro Gymnase de l’école Jean Guehenno Quimperlé

Chaque troisième dimanche du mois, Les Cirkopathes propose un stage autour d’une discipline à partir de 16 ans. Les propositions sont variées et vont de la danse, en passant par le clown, les aériens, la jonglerie, des ateliers créatifs, de la roue cyr… Bref, il y en a pour tous les gouts.

Cette année, c’est notre intervenant Pierro qui ouvre le bal pour vous initier à la danse folk/trad et au contact improvisation.

Le stage aura lieu de 10h à 12h puis de 13h30 à 17h30.

Participation libre est consciente, possibilité de manger sur place.

Pierro est diplômé de la formation pédagogique de l’école de Cirque de Bruxelles, artiste musi-circassien, pédagogue et danseur invétéré en bal trad-folk-jam. à travers cette journée, il souhaite vous amener à travailler sur la connexion avec l’(les) autre(s) et aussi enrichir les techniques de base des danses traditionnels-folk(mise en disponibilité, apprentissage spontané) .

Cela sera aussi l’occasion de s’initier à la danse d’improvisation seul, à deux et ou en groupe et d’expérimenter les ponts entre les deux. .

Gymnase de l’école Jean Guehenno 7 Rue Thiers Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 17 40 03 37

