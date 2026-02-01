Stage initiation céramique Atelier céramique Avranches

Stage initiation céramique

Atelier céramique 14 place du marché Avranches Manche

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

2026-02-28

Proposé par Iseult Fayolle.

Façonnage d’un bol au colombin. Décor aux oxydes. Matériel fourni et cuissons comprises, les pièces émaillées seront à récupérer après cuisson.

Autre stage samedi 14 mars 14h stage découverte 4h, adultes, 80€/ pers façonnage de 2 pièces au colombin et à la plaque + décor aux oxydes. .

Atelier céramique 14 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 84 08 73 26 Iseultfayolle@gmail.com

