Stage initiation céramique Atelier céramique Avranches
Stage initiation céramique Atelier céramique Avranches samedi 28 février 2026.
Stage initiation céramique
Atelier céramique 14 place du marché Avranches Manche
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
2026-02-28
Proposé par Iseult Fayolle.
Façonnage d’un bol au colombin. Décor aux oxydes. Matériel fourni et cuissons comprises, les pièces émaillées seront à récupérer après cuisson.
Autre stage samedi 14 mars 14h stage découverte 4h, adultes, 80€/ pers façonnage de 2 pièces au colombin et à la plaque + décor aux oxydes. .
Atelier céramique 14 place du marché Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 84 08 73 26 Iseultfayolle@gmail.com
