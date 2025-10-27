Stage initiation danse Boussac-Bourg

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 50 EUR

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-29

Stage ludique pour découvrir la danse à travers le jeu et la créativité.

L’objectif est d’amener les enfants à développer la conscience de leur corps ,et de l’espace, tout en s’musant et en explorant différentes façons de bouger. Aucune expérience préalable n’est nécessaire. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine raphael.mldc@gmail.com

