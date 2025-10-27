Stage initiation danse Boussac-Bourg
Stage initiation danse Boussac-Bourg lundi 27 octobre 2025.
Stage initiation danse
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-27
Stage ludique pour découvrir la danse à travers le jeu et la créativité.
L’objectif est d’amener les enfants à développer la conscience de leur corps ,et de l’espace, tout en s’musant et en explorant différentes façons de bouger. Aucune expérience préalable n’est nécessaire. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine raphael.mldc@gmail.com
English : Stage initiation danse
German : Stage initiation danse
Italiano :
Espanol : Stage initiation danse
L’événement Stage initiation danse Boussac-Bourg a été mis à jour le 2025-10-16 par Creuse Tourisme