Stage initiation pêche à la carpe Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Stage initiation pêche à la carpe Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mardi 14 avril 2026.
Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Stage initiation pêche à la carpe
Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 09:30:00
fin : 2026-04-14 12:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Une demi-journée d’initiation à la pêche de la carpe en carpodrome, pour les jeunes à partir de 10 ans et les adultes. Matériel fourni, l’animateur dévoilera toutes ses astuces pour bien démarrer.
Le stage se déroule à Hémonstoir .
Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Stage initiation pêche à la carpe Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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