Stage initiation pêche à la carpe Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Stage initiation pêche à la carpe

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:30:00

fin : 2026-04-14 12:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Une demi-journée d’initiation à la pêche de la carpe en carpodrome, pour les jeunes à partir de 10 ans et les adultes. Matériel fourni, l’animateur dévoilera toutes ses astuces pour bien démarrer.

Le stage se déroule à Hémonstoir .

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Stage initiation pêche à la carpe Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor