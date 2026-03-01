Stage initiation sourcier Maison des Patrimoines Matour

Stage initiation sourcier

Maison des Patrimoines 11 rue de la clayette Matour Saône-et-Loire

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

La recherche de l’eau, pratique ancestrale, est encore bien vivante dans nos campagnes. Autrefois réservée à des personnes possédant le don , elle s’élargit aujourd’hui car des études récentes tendent à montrer que chaque individu possède sa propre sensibilité face au magnétisme produit par la circulation de l’eau.

Ce stage d’initiation offre une découverte progressive de l’utilisation de la baguette et du pendule. .

Maison des Patrimoines 11 rue de la clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

