COMPLET Stage Initiation Tissu Aérien La Pandicule Retournac
COMPLET Stage Initiation Tissu Aérien La Pandicule Retournac samedi 15 novembre 2025.
COMPLET Stage Initiation Tissu Aérien
La Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:30:00
Date(s) :
2025-11-15
COMPLET Stage ouvert aux ados et aux adultes. Sur réservation.
.
La Pandicule 43 avenue de la Gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24
English :
SOLD OUT Open to teens and adults. Reservations required.
German :
AUSGEBUCHT Der Kurs ist offen für Jugendliche und Erwachsene. Mit Reservierung.
Italiano :
SOLD OUT Aperto a ragazzi e adulti. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
AGOTADO Abierto a adolescentes y adultos. Es necesario reservar.
L’événement COMPLET Stage Initiation Tissu Aérien Retournac a été mis à jour le 2025-10-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire