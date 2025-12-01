Stage Initiation Vol en Parapente Jok’Air Parapente Banon
Stage Initiation Vol en Parapente Jok’Air Parapente Banon samedi 20 décembre 2025.
Stage Initiation Vol en Parapente
Jok’Air Parapente 30 place de la republique Banon Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 130 – 130 – 650 EUR
Début : 2025-12-20 08:30:00
fin : 2025-12-24 17:00:00
2025-12-20
Apprendre à voler à Noël. Stage d’apprentissage avec vol en solo au cours de la semaine.
Jok’Air Parapente 30 place de la republique Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 40 23 42 jok.air@live.fr
English :
Learn to fly at Christmas. Training course with solo flights during the week.
German :
An Weihnachten fliegen lernen. Lernpraktikum mit Soloflug im Laufe der Woche.
Italiano :
Imparare a volare a Natale. Corso di volo con voli solitari durante la settimana.
Espanol :
Aprende a volar en Navidad. Curso para aprender a volar con vuelos en solitario durante la semana.
