Stage Initiation Vol en Parapente Jok’Air Parapente Banon

Stage Initiation Vol en Parapente

Jok’Air Parapente 30 place de la republique Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 130 – 130 – 650 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 08:30:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Apprendre à voler à Noël. Stage d’apprentissage avec vol en solo au cours de la semaine.

.

Jok’Air Parapente 30 place de la republique Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 40 23 42 jok.air@live.fr

English :

Learn to fly at Christmas. Training course with solo flights during the week.

German :

An Weihnachten fliegen lernen. Lernpraktikum mit Soloflug im Laufe der Woche.

Italiano :

Imparare a volare a Natale. Corso di volo con voli solitari durante la settimana.

Espanol :

Aprende a volar en Navidad. Curso para aprender a volar con vuelos en solitario durante la semana.

L’événement Stage Initiation Vol en Parapente Banon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon