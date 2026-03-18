STAGE INITIATIONS AUX ACROBATIES DE CIRQUE (ADULTE DÉBUTANT)

Sète Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Découvrez les bases des acrobaties de cirque lors de ce stage dédié aux adultes débutants ! Encadré.e par un professionnel, vous explorerez des techniques simples d’acrobatie au sol, d’équilibre et de coordination, dans une ambiance conviviale et sécurisée. Idéal pour apprendre en s’amusant et vivre une expérience unique. Aucun prérequis nécessaire, juste l’envie de tenter l’aventure ! Tenue confortable conseillée. Rejoignez-nous pour un moment de découverte et de dépassement de soi ! .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 82 37 47 90 accrocirque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STAGE INITIATIONS AUX ACROBATIES DE CIRQUE (ADULTE DÉBUTANT) Sète a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE