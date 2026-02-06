Stage intensif Bachata Find your flow Domaine Naumad Champignelles

Stage intensif Bachata Find your flow

Domaine Naumad 5 les Perriaux Champignelles Yonne

Tarif : 55 – 55 – 320 EUR

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-01

2026-02-27

Tu danses la bachata depuis quelque temps et tu as envie d’aller plus loin ?

Ce week-end intensif est pensé pour t’aider à gagner en fluidité, en connexion et en conscience du mouvement, dans une ambiance conviviale et immersive, au cœur de la campagne.

Pendant trois jours, tu explores la bachata Modern & Fusion à travers un travail précis en solo et en couple

– affiner ton flow naturel

– améliorer ton guidage et ta connexion

– comprendre la musicalité

– enrichir ton style personnel

Le stage est volontairement limité en nombre de participant·es pour garantir un accompagnement de qualité et un vrai temps d’exploration.

Prérequis Ce week-end s’adresse aux danseur·ses débutant·es intermédiaires qui maîtrisent les fondamentaux (pas de base, tours simples, connexion). Nous n’y reviendrons pas pendant le stage l’objectif est d’approfondir.

AU PROGRAMME

• Flow & fluidité

• Technique de couple

• Connexion & guidage

• Styling solo

• Bachata Modern & Fusion

• Variations & combos

INTERVENANT

Brice Ntamag Bachata Modern & Fusion

Danseur et professeur reconnu pour son style fluide, musical et expressif, Brice propose une pédagogie claire, progressive et accessible.

Son travail met l’accent sur le flow naturel du corps, la précision de la connexion, la liberté du styling et le plaisir de danser ensemble.

Un cadre exigeant et bienveillant pour faire évoluer ta danse en profondeur.

UNE EXPÉRIENCE TOUT-INCLUS À NAUMAD

• 3 jours 2 nuits au Domaine Naumad

• 7 à 8 heures de cours intensifs

• Ateliers solo & couple

• Travail guidé sur la musicalité et le style

• Soirée Latina le samedi (entrée incluse)

• Petit-déjeuners, repas & brunch du dimanche

• Accès libre au domaine studio, extérieurs, bain nordique

• Groupe limité pour un suivi personnalisé

Stage accessible avec ou sans hébergement

Repas inclus pour les participant·es hébergé·es sur place .

Domaine Naumad 5 les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19

