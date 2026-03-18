Stage intensif de théâtre | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Stage intensif de théâtre | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Venez essayer l’improvisation théâtrale dans notre stage intensif d’un week-end à la Comédie des Volcans !

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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

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English :

Come and try theatrical improvisation in our intensive weekend workshop at the Comédie des Volcans!

L’événement Stage intensif de théâtre | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-18 par Clermont Auvergne Volcans