Stage intensif de théâtre | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Stage intensif de théâtre | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand mardi 2 juin 2026.
Stage intensif de théâtre | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 120 – 120 – 120 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Venez essayer l’improvisation théâtrale dans notre stage intensif d’un week-end à la Comédie des Volcans !
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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
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English :
Come and try theatrical improvisation in our intensive weekend workshop at the Comédie des Volcans!
L’événement Stage intensif de théâtre | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-18 par Clermont Auvergne Volcans