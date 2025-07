Stage intensif Self Défense La Plaine-sur-Mer

Stage intensif Self Défense La Plaine-sur-Mer samedi 19 juillet 2025.

Stage intensif Self Défense

8 impasse des Gateburieres La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 17:00:00

2025-07-19 2025-07-20

Techniques de Self Défense Stage intensif avec Air & Fitness à la Plaine-sur-Mer

Vous souhaitez renforcer votre confiance en vous et acquérir les compétences nécessaires pour faire face à des situations inattendues ? L’Association Air & Fitness vous invite à son stage intensif de Self Défense à La Plaine-sur-Mer.

Profitez de ce stage intensif pour acquérir et consolider des techniques simples et efficaces tout en partageant un moment convivial.

Public

Cet atelier est spécifiquement conçu pour les femmes et les adolescentes, car nous partons du principe que les agressions ne touchent pas les femmes et les hommes de la même manière ni pour les mêmes raisons.

Au programme

Séances de relaxation et recentrage (gestion des tensions physiques et mentales)

Travail sur l’attitude protectrice voix, regards, posture

Apprentissage de frappes sur matériel et techniques de self-défense efficaces et réalistes

Ateliers de CNV et affirmation de soi

Objectifs du stage

Gagner confiance et en assurance

Développer des outils de défense physique et verbale

Apprendre à gérer ses émotions et le stress

Prendre conscience de sa force et de ses ressources.



8 impasse des Gateburieres La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 98 08 97 airetfitness@gmail.com

English :

Self defense techniques: Intensive course with Air & Fitness in La Plaine-sur-Mer

German :

Techniken der Selbstverteidigung: Intensivkurs mit Air & Fitness in La Plaine-sur-Mer

Italiano :

Tecniche di autodifesa: corso intensivo con Air & Fitness a La Plaine-sur-Mer

Espanol :

Técnicas de defensa personal: curso intensivo con Air & Fitness en La Plaine-sur-Mer

