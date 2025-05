Stage International de Danse – Rue du Castellard 69370 Saint Didier au Mont d’Or Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 5 juillet 2025 08:00, Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Rhône

Stage International de Danse Rue du Castellard 69370 Saint Didier au Mont d’Or Espace Laurent Bonnevay Saint-Didier-au-Mont-d’Or Rhône

Tarif : 260 – 260 – EUR

Forfait cours illimités 14ans/adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 08:00:00

fin : 2025-07-09 22:00:00

Date(s) :

2025-07-05

EviDanse69 vous propose son 11ème stage international de danse ouvert dès 8 ans, pour danseurs amateurs, intermédiaires et avancé. Venez prendre des cours de contemporain, classique, jazz, comédie musicale … Mais aussi différents ateliers artistiques !

Rue du Castellard 69370 Saint Didier au Mont d’Or Espace Laurent Bonnevay

Saint-Didier-au-Mont-d’Or 69370 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 07 15 68 evidanse69@gmail.com

English :

EviDanse69 presents its 11th international dance workshop, open to dancers aged 8 and over, for amateurs, intermediates and advanced dancers. Come and take classes in contemporary, classical, jazz, musical comedy… As well as various artistic workshops!

German :

EviDanse69 bietet seinen 11. internationalen Tanzkurs an, der ab 8 Jahren offen ist und sich an Amateur-, Mittel- und Fortgeschrittenentänzer richtet. Kommen Sie und nehmen Sie Unterricht in zeitgenössischem Tanz, Klassik, Jazz, Musical … Aber auch verschiedene künstlerische Workshops!

Italiano :

EviDanse69 presenta il suo 11° workshop internazionale di danza, aperto a ballerini amatoriali, intermedi e avanzati dagli 8 anni in su. Venite a seguire le lezioni di danza contemporanea, classica, jazz, commedia musicale… Oltre a una serie di laboratori artistici!

Espanol :

EviDanse69 te trae su 11º taller internacional de danza, abierto a bailarines aficionados, intermedios y avanzados a partir de 8 años. Clases de danza contemporánea, clásica, jazz, comedia musical… Además de diversos talleres artísticos

