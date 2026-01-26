STAGE Interroger sa relation au Vivant Gite de la Coquille Marigny-l’Église

STAGE Interroger sa relation au Vivant

Dans un monde où tout semble aller vite, il est important de prendre le temps s’émerveiller, ressentir, partager…

A la découverte d’espaces naturels, chaque participant.e sera invité.e à interroger son rapport au monde et aux êtres vivants par des balades à proximité.

Une alternance d’ateliers pratiques et de temps théoriques sera proposée.

Un stage-formation ouvert à toutes les personnes intéressées par la thématique.

Hébergement possible sur place à prix modéré

1 repas cuisine sauvage inclus dans la prestation .

Gite de la Coquille 1 rue du Mont Pérou Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté virginie@naturatellae.com

