stage j’apprends à nager

rue l’Abbé Lalanne Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Stage de 10 séances de natation gratuit pour les enfants âgés de 6 à 10 ans de 10h30 à 11h30 à la piscine de Châtellerault du 9 au 20 Février 2026 .

rue l’Abbé Lalanne Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@dauphinschatellerault.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement stage j’apprends à nager Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne