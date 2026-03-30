Stage JEU FACE CAMERA (13-17 ans) Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Stage JEU FACE CAMERA (13-17 ans)

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-15

Pendant les vacances, Scaramuccia propose aux jeunes de 13 à 17 ans de découvrir le jeu face caméra. Ici, on tourne pour de vrai : la caméra repère tout, du petit regard qui change à l’émotion qui monte sans prévenir. On apprend à jouer juste, à être présent, à raconter beaucoup avec peu. Guidés par la comédienne Lola Bonnet Fontaine, les participants

testent, improvisent, filment, visionnent… Une expérience créative pour sentir ce que ça fait d’être devant l’objectif. .

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte salle Tanka Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 56 70 80 theatre-scaramuccia@gmail.com

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English : Stage JEU FACE CAMERA (13-17 ans)

L’événement Stage JEU FACE CAMERA (13-17 ans) Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque