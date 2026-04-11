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Stage jeune public Les P’tits Maillons ! Maison du Vélo Metz

Stage jeune public Les P’tits Maillons ! Maison du Vélo Metz lundi 13 avril 2026.

Lieu : Maison du Vélo

Adresse : 3 Avenue Leclerc de Hauteclocque

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 45 Tarif enfant

Metz

Stage jeune public Les P’tits Maillons !

Maison du Vélo 3 Avenue Leclerc de Hauteclocque Metz Moselle

Tarif : – – EUR
45
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20

Pour les Vacances de printemps en avril, Metz à Vélo vous propose Les P’tits Maillons !

Stages vélo conjuguant mécanique et sorties vélo (3 jours mécanique et 2 jours sorties) pour les enfants de 8 à 12 ans.

Au choix la première semaine ou la deuxième semaine.
L’enfant vient avec son propre vélo/casque, possibilité de prêt si pas de vélo.

Inscription obligatoire.Enfants
45  .

Maison du Vélo 3 Avenue Leclerc de Hauteclocque Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 55 80 92 91  atelier@metzavelo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the spring vacations in April, Metz à Vélo offers you Les P’tits Maillons!

Cycling courses combining mechanics and outings (3 days mechanics and 2 days outings) for children aged 8 to 12.

Choice of first or second week.
Children bring their own bikes/helmets, or can borrow one if they don’t have one.

Registration required.

L’événement Stage jeune public Les P’tits Maillons ! Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ

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