Stage jeune public Les P’tits Maillons ! Maison du Vélo Metz
Stage jeune public Les P’tits Maillons ! Maison du Vélo Metz lundi 13 avril 2026.
Metz
Stage jeune public Les P’tits Maillons !
Maison du Vélo 3 Avenue Leclerc de Hauteclocque Metz Moselle
Tarif : – – EUR
45
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-24 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
Pour les Vacances de printemps en avril, Metz à Vélo vous propose Les P’tits Maillons !
Stages vélo conjuguant mécanique et sorties vélo (3 jours mécanique et 2 jours sorties) pour les enfants de 8 à 12 ans.
Au choix la première semaine ou la deuxième semaine.
L’enfant vient avec son propre vélo/casque, possibilité de prêt si pas de vélo.
Inscription obligatoire.Enfants
45 .
Maison du Vélo 3 Avenue Leclerc de Hauteclocque Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 55 80 92 91 atelier@metzavelo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the spring vacations in April, Metz à Vélo offers you Les P’tits Maillons!
Cycling courses combining mechanics and outings (3 days mechanics and 2 days outings) for children aged 8 to 12.
Choice of first or second week.
Children bring their own bikes/helmets, or can borrow one if they don’t have one.
Registration required.
L’événement Stage jeune public Les P’tits Maillons ! Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- LES TROIS P’TITS COCHONS EN CHANSON COMEDIE DE METZ Metz 11 avril 2026
- CHEVALIER GASPARD – CHEVALIER GASPARD ET L AVENTURE FANTASTI COMEDIE DE METZ Metz 11 avril 2026
- JEUNE LION – LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz 11 avril 2026
- Le Caméo du Rire 2ème édition Les Arènes Metz 12 avril 2026
- Concert Jeune Lion Les Trinitaires Metz 12 avril 2026