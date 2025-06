STAGE JEUNES 8-14 ANS PARCELLE473 Montpellier 28 juin 2025 07:00

Stage jeunes 8-14 ans

Encadré par un membre de l’équipe Parcelle473 et de deux artistes tatoueurs, plongez dans l’univers du tatouage et de tout ce qui peut le nourir dessin, encre sur papier, compositions,…

Première journée :

• Rendez-vous à 11h30 le samedi 28 juin pour une visite guidée de notre exposition temporaire sur l’artiste Miss.Tic. et notre collection permanente retrançant l’histoire du Street-Art.

• Après une pause déjeuner d’une heure, reprise à 13h30 en compagnie de Léo pour apprendre les bases du dessin et de la composition suivi d’une mise en pratique avec un melange d’encres mixtes sur papier jusqu’à 17h.

Vous pourrez par la suite profiter sur place des évenements de la journée notament la KontreBattle.

Deuxième journée :

• Rendez-vous à 14h le dimanche en présence de Franco, autre tatoueur artiste afin de d’approfondir les techniques du dessin et de la composition vus la veille et s’essaieront à l’encre mixte sur feuille de riz, le support de prédilection de l’artiste du jour jusqu’à 17h30.

Prix 70€

Réservable sur le site.

Merci de nous confirmer aussi l’âge de vos enfants par mail, téléphone ou DM après réservation et de nous signaler les allergies alimentaires des enfants, un goûter sera prévu en fin d’après-midi ! Le repas du midi est à prévoir sur place. Paiement en ligne uniquement, car nous prévoyons l’achat du matériel en fonction du nombre d’enfants inscrits. .

Avenue des Frères Buhler

Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com

English :

Supervised by a member of the Parcelle473 team and two tattoo artists, immerse yourself in the world of tattooing and everything that nourishes it: drawing, ink on paper, compositions,…

German :

Betreut von einem Mitglied des Parcelle473-Teams und zwei Tattoo-Künstlern, tauchen Sie ein in die Welt der Tätowierung und alles, was sie nährt: Zeichnen, Tinte auf Papier, Kompositionen,…

Italiano :

Sotto la supervisione di un membro del team Parcelle473 e di due tatuatori, immergetevi nel mondo del tatuaggio e di tutto ciò che ne deriva: disegno, inchiostro su carta, composizioni,…

Espanol :

Supervisado por un miembro del equipo de Parcelle473 y dos artistas del tatuaje, sumérjase en el mundo del tatuaje y todo lo que conlleva: dibujo, tinta sobre papel, composiciones,…

