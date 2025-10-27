Stage jeunes artistes salle de spectacle Les Cigales Luxey

Stage jeunes artistes

salle de spectacle Les Cigales 273 Rue des Écoles Luxey Landes

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-29

2025-10-27

Vacances d’automne 27-28-29 Octobre 2025

STAGES DE CIRQUE À DESTINATION DES 5-12 ANS (inscription obligatoire sous réserve des places disponibles)

L’inscription de votre enfant sera confirmée uniquement après réception du règlement du stage de cirque. Ce dernier doit impérativement être réglé avant le premier jour de stage. En cas d’annulation, un remboursement ne sera possible que sur présentation d’un justificatif médical.

Proposés en partenariat avec l’Association Française de Cirque Adapté d’Aire-sur-l’Adour, ces stages proposent aux jeunes du territoire de s’essayer aux arts du cirque à travers plusieurs modules jonglerie, acrobatie, équilibre sur objet, expression… À l’issue du stage, les apprentis circassiens dévoilent leur spectacle dans les meilleures conditions à la salle de spectacle Les Cigales . .

salle de spectacle Les Cigales 273 Rue des Écoles Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine info@musicalarue.com

