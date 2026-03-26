Stage jeunes golf Golf Compact Idron Idron

Stage jeunes golf

Golf Compact Idron 1A rue du Parc Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-07

Le Golf d’Idron c’est LE lieu idéal pour apprendre le golf , et dans une ambiance sympathique !

Pour les 7/17 ans

Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 15h30; le vendredi de 14h à 16h .

Golf Compact Idron 1A rue du Parc Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 70 94

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English : Stage jeunes golf

L’événement Stage jeunes golf Idron a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Pau