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Stage jeunes golf Golf Compact Idron Idron

Stage jeunes golf Golf Compact Idron Idron

Stage jeunes golf Golf Compact Idron Idron mardi 14 avril 2026.

Lieu : Golf Compact Idron

Adresse : 1A rue du Parc

Ville : 64320 Idron

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif :

Stage jeunes golf

Golf Compact Idron 1A rue du Parc Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-14

Le Golf d’Idron c’est LE lieu idéal pour apprendre le golf , et dans une ambiance sympathique !
Pour les 7/17 ans
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 15h30; le vendredi de 14h à 16h   .

Golf Compact Idron 1A rue du Parc Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 70 94 

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English : Stage jeunes golf

L’événement Stage jeunes golf Idron a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau