Stage jeunes golf Golf Compact Idron Idron
Stage jeunes golf Golf Compact Idron Idron mardi 14 avril 2026.
Stage jeunes golf
Golf Compact Idron 1A rue du Parc Idron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-14
Le Golf d’Idron c’est LE lieu idéal pour apprendre le golf , et dans une ambiance sympathique !
Pour les 7/17 ans
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 15h30; le vendredi de 14h à 16h .
Golf Compact Idron 1A rue du Parc Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 70 94
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English : Stage jeunes golf
L’événement Stage jeunes golf Idron a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau