Stage Jeunes

2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-16

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-16

Du lundi 16 au vendredi 15 février stage jeunes organisé par le Handball Club. .

2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 58 47 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage Jeunes Marlenheim a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble