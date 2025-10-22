Stage jeunes padel et multi-activités Idron
Stage jeunes padel et multi-activités Idron mercredi 22 octobre 2025.
Stage jeunes padel et multi-activités
Rugby Park 64 Idron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Stages Jeunes
Les vacances de la Toussaint s’annoncent sportives ! Au programme padel & multi-activités
Infos et inscriptions dès maintenant ! .
Rugby Park 64 Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 83 62 01 qmonset@rugbypark64.fr
English : Stage jeunes padel et multi-activités
German : Stage jeunes padel et multi-activités
Italiano :
Espanol : Stage jeunes padel et multi-activités
L’événement Stage jeunes padel et multi-activités Idron a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Pau