Stage Jeux de Cirque pour les 4/5ans TARBES Tarbes 15 juillet 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Stage Jeux de Cirque pour les 4/5ans TARBES 10 bd Renaudet Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

Date(s) :

2025-07-15

L’Ecole de cirque Passing vous propose un stage découverte des arts du cirque pour les plus jeunes On joue au cirque !

Inscription obligatoire

.

TARBES 10 bd Renaudet

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr

English :

The Passing circus school offers a circus arts discovery course for youngsters: On joue au cirque!

Registration required

German :

Die Zirkusschule Passing bietet einen Schnupperkurs in Zirkuskünsten für die Jüngsten an: On joue au cirque!

Anmeldung erforderlich

Italiano :

La scuola di circo Passing propone un corso di scoperta delle arti circensi per i più giovani: On joue au cirque!

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

¡La escuela de circo Passing propone a los jóvenes un curso de descubrimiento de las artes circenses: On joue au cirque!

Inscripción obligatoria

L’événement Stage Jeux de Cirque pour les 4/5ans Tarbes a été mis à jour le 2025-06-18 par OT de Tarbes|CDT65