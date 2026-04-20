Stage Jeux sportifs Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Ce stage met l’accent sur le plaisir de bouger à travers une

multitude de disciplines et de jeux collectifs.

Chaque matinée est l’occasion de relever des défis sportifs

variés, pensés pour que chacun puisse s’exprimer selon son niveau et ses

envies. Au-delà de l’effort physique, les séances favorisent l’esprit d’équipe,

le fair-play et la cohésion. Entre deux courses et quelques éclats de rire, les

participants développent leur agilité tout en partageant des moments forts.

Âge : 7 à 11 ans

Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 avril

Horaires : De

10h à 11h

Un programme varié pour s’amuser, se dépenser et cultiver l’esprit d’équipe tout au long des vacances.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

payant

13,5€/le stage

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T11:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T11:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T11:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T11:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T11:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

+33144740514 bercy@claje.asso.fr



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