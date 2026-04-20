Stage Jeux sportifs Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS
Stage Jeux sportifs Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.
Ce stage met l’accent sur le plaisir de bouger à travers une
multitude de disciplines et de jeux collectifs.
Chaque matinée est l’occasion de relever des défis sportifs
variés, pensés pour que chacun puisse s’exprimer selon son niveau et ses
envies. Au-delà de l’effort physique, les séances favorisent l’esprit d’équipe,
le fair-play et la cohésion. Entre deux courses et quelques éclats de rire, les
participants développent leur agilité tout en partageant des moments forts.
Âge : 7 à 11 ans
Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 avril
Horaires : De
10h à 11h
Un programme varié pour s’amuser, se dépenser et cultiver l’esprit d’équipe tout au long des vacances.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h00
payant
13,5€/le stage
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T11:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T11:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T11:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T11:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T11:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS
+33144740514 bercy@claje.asso.fr
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