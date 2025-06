Stage jeux vidéo sur TFT (Teamfight Tactics) Maison Jacques-Tati Orsay 9 juillet 2025 10:00

Stage jeux vidéo sur TFT (Teamfight Tactics) 9 – 11 juillet Maison Jacques-Tati Essonne

Renseignements et inscriptions : 01 69 82 60 00 – equipemjctati@gmail.com

Inscriptions sur : https://framaforms.org/stage-jeux-video-1747143775 / ou sur place au service jeunesse ou à la MJC Jacques Tati

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-09T10:00:00 – 2025-07-09T18:00:00

Fin : 2025-07-11T10:00:00 – 2025-07-11T18:00:00

Venez vous amuser et apprendre lors d’un moment communautaire sur le jeu Riot Games : TFT (Teamfight Tactics) ! Un stage de 3 jours pour discuter, échanger et s’entraîner. Tous niveaux et même des nouveaux alors n’hésitez pas à inviter vos amis !

Pour ces journées, le jeu doit être installé sur votre téléphone ou ordinateur.

Le jeu, Teamfight Tactics est un jeu gratuit disponible sur play store, app store, epic games, Riot games…).

Prévoir un repas pour les midis.

Maison Jacques-Tati 14 bis avenue Saint-Laurent 91400 Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France 01 69 82 60 00 http://www.mjctati.fr [{« type »: « email », « value »: « equipemjctati@gmail.com »}] MJC-CS Jacques Tati. Tout public.

©Service communication MJC-CS Jacques Tati / Illustration : Riot Games