Stage Jouer l’Espace Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Stage Jouer l’Espace

Rue Pont-Ar-Laër Centre culturel l’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

L’association Spacieuse propose un stage ponctuel de danse-théâtre, ouvert à tous, intitulé Jouer l’Espace . Il aura lieu à l’Ellipse de Moëlan-sur-Mer, le dimanche 25/01 de 14h à 17h.

Contenu du stage jouer l’espace à l’Ellipse

La salle de spectacle de l’Ellipse sera configurée en demi-salle, avec gradins. Nous évoluerons progressivement dans tout l’espace (du rideau de fond de scène jusqu’aux derniers sièges), à la faveur d’expériences originales en termes de circulations, de ressentis, de perception de nos propres mouvements, du rapport aux autres… Une occasion singulière de vivre autrement le partage (de l’) imaginaire auquel invite tout lieu de théâtre. Et de laisser naître des gestes inédits.

Pour qui ?

Pour toute personne désirant

– expérimenter de nouvelles manières de se mettre en mouvement,

– explorer un nouveau rapport à son environnement,

– jouer avec/déjouer ses habitudes (ici, particulièrement nos manières d’habiter un lieu dédié au spectacle).

Par qui ? Quelques mots sur l’intervenante

Artiste chorégraphique, Delphine Robet privilégie la danse en composition instantanée. Parallèlement à ses créations, elle a mené différentes expérimentations interrogeant les manières conventionnelles auxquelles se réduit souvent notre vécu gestuel des lieux de vie partagés (ex. salle d’exposition, atelier d’artisan, chantier collectif…).

Revenue récemment vivre dans le Finistère, elle propose des ateliers d’imagination physique ouverts à tous publics depuis début 2025 à Moëlan-sur-Mer, et à Clohars-Carnoët depuis septembre. Dans le prolongement de ces ateliers hebdomadaires, les stages jouer l’espace sont une nouvelle manière d’aborder la pédagogie de la création en mouvement et du rapport corps/environnement. .

