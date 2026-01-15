STAGE JOURNALISTES EN ACTION DU PAPIER AUX RÉSEAUX SOCIAUX Montpellier
STAGE JOURNALISTES EN ACTION DU PAPIER AUX RÉSEAUX SOCIAUX Montpellier mercredi 25 février 2026.
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27
Domaine Départemental Pierresvives
Montpellier
Plonge au cœur de l’info, du papier au digital, et deviens un journaliste en pleine action ! Découvre les coulisses, crée tes propres contenus et déjoue les fake news.
Ce stage ludique et interactif t’invite à découvrir comment les journalistes ont informé en temps de guerre avec la presse et la radio, ont révolutionné la télévision, puis se sont adaptés aux nouveaux médias sociaux et à la rapidité de l’information aujourd’hui. Entre ateliers créatifs, jeux de rôle et création de contenus, tu apprendras à décrypter l’info, à repérer les fake news, et à expérimenter les coulisses du métier de journaliste. Un voyage passionnant et dynamique qui mêle histoire, technologie, et esprit critique — pour devenir un acteur éclairé de l’information d’hier et de demain !
Adolescents (à partir de 11 ans) ou adultes intéressés par les médias et l’histoire.
Inscription obligatoire par mail serviceprogrammation@herault.fr .
