STAGE JOURNALISTES EN ACTION DU PAPIER AUX RÉSEAUX SOCIAUX Montpellier

STAGE JOURNALISTES EN ACTION DU PAPIER AUX RÉSEAUX SOCIAUX

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Plonge au cœur de l’info, du papier au digital, et deviens un journaliste en pleine action ! Découvre les coulisses, crée tes propres contenus et déjoue les fake news.

Ce stage ludique et interactif t’invite à découvrir comment les journalistes ont informé en temps de guerre avec la presse et la radio, ont révolutionné la télévision, puis se sont adaptés aux nouveaux médias sociaux et à la rapidité de l’information aujourd’hui. Entre ateliers créatifs, jeux de rôle et création de contenus, tu apprendras à décrypter l’info, à repérer les fake news, et à expérimenter les coulisses du métier de journaliste. Un voyage passionnant et dynamique qui mêle histoire, technologie, et esprit critique — pour devenir un acteur éclairé de l’information d’hier et de demain !

Adolescents (à partir de 11 ans) ou adultes intéressés par les médias et l’histoire.

Inscription obligatoire par mail serviceprogrammation@herault.fr .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

