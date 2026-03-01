Stage journée découverte théâtre Tryd’Art Romans-sur-Isère
Stage journée découverte théâtre Tryd’Art Romans-sur-Isère dimanche 29 mars 2026.
Stage journée découverte théâtre
Tryd’Art 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 16:30:00
2026-03-29
Vous souhaitez vous essayer au théâtre lors d’un stage d’une journée ? Découvrez ces jeux et enjeux avec par Alexandre Moutet, comédien, metteur en scène et directeur de Tryd’Art ! Venez nombreux !
Tryd’Art 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr
English :
Would you like to try your hand at theater during a one-day workshop? Discover these games and challenges with Alexandre Moutet, actor, director and director of Tryd’Art! Come one, come all!
