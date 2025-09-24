Stage journée plantes comestibles cuisine sauvage Grande Rue Blye
Stage journée plantes comestibles cuisine sauvage
Grande Rue Gîte Vislajoie Blye Jura
Stage journée plantes comestibles (cuisine sauvage) le mercredi 24 septembre 2025 à 10h00 au gîte Vislajoie.
10h 12h balade reconnaissance des plantes sauvages comestibles et toxiques (pour éviter les risques de confusion
Principes d’une cueillette saine et éthique
12h 13h30 pique-nique partagé
14h 16h cueillette pour remplir notre panier
16h 18h atelier cuisine sauvage (recettes simples et savoureuses)
19h repas festif préparé ensemble
Option nuit sur place la veille ou le soir, pour prolonger la magie (40€ / nuit ou 70 € les 2 nuits (draps & petit-déjeuner inclus) m’en informer par courriel contact@corpsetplantes.fr
Tarif journée repas du soir inclus: 70€. Acompte de 25€ pour bloquer votre place via la billetterie. .
Grande Rue Gîte Vislajoie Blye 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr
