Stage Judo & Multisports

Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 09:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-24

Deuxième éditions du stage judo & multisport !Familles

Stage judo et multisports ouvert à tous de 6 à 15 ans.

A prévoir gourde, Judogis pour les Judokas, pique-nique, tenue de sport, chaussures de sport intérieur et extérieur.

Goûter offert par le club.

Sur inscription jusqu’au 20 février. .

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 60 70 10 judothiron28@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Second edition of the judo & multisport course!

L’événement Stage Judo & Multisports Thiron-Gardais a été mis à jour le 2026-01-14 par OTs DU PERCHE