Thiron-Gardais Eure-et-Loir
Début : 2026-02-23 09:00:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
2026-02-23 2026-02-24
Deuxième éditions du stage judo & multisport !Familles
Stage judo et multisports ouvert à tous de 6 à 15 ans.
A prévoir gourde, Judogis pour les Judokas, pique-nique, tenue de sport, chaussures de sport intérieur et extérieur.
Goûter offert par le club.
Sur inscription jusqu’au 20 février. .
Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 60 70 10 judothiron28@gmail.com
English :
Second edition of the judo & multisport course!
