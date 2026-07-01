Stage Junior 7/9 ans : crée ton Pokedex des insectes du musée !, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage Junior 7/9 ans : crée ton Pokedex des insectes du musée ! Mardi 7 juillet, 13h30 Musée du Terroir Nord

Sur réservation – 10€/participant (8€ réduit pour les villeneuvois, application du tarif réduit pour le représentant légal). La tranche d’âge indiquée doit être respectée ; dans le cas contraire, la participation à la prestation ne peut être garantie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T13:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T13:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Mardi 7 juillet de 13h30 à 16h30, parts à la recherche des insectes autour du musée et crée ton « Pokedex » des insectes !

– Découvre les insectes cachés dans les jardins du musée à l’aide d’une loupe

– Apprends plein de choses sur leur habitudes, leur fonctions dans l’éco-système,…

– Découpe, colorie et inscris les spécificités de chaque insecte pour créer ton Pokédex !

À la fin de l’atelier, le goûter sur place est proposé par le musée.

Sur inscription.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stagesjuillet-terroir

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stagesjuillet-terroir »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stagesjuillet-terroir »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-avril »}] Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Mardi 7 juillet de 13h30 à 16h30, parts à la recherche des insectes autour du musée et crée ton « Pokedex » des insectes ! stage enfants

Ville de Villeneuve d’Ascq