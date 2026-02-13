Stage Junior 7/9 ans : Jeu de rôles aux moulins, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Stage Junior 7/9 ans : Jeu de rôles aux moulins Jeudi 26 février, 13h30 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

Sur réservation – 10€/participant (8€ réduit pour les villeneuvois, application du tarif réduit pour le représentant légal). La tranche d’âge indiquée doit être respectée ; dans le cas contraire, la participation à la prestation ne peut être garantie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T13:30:00+01:00 – 2026-02-26T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T13:30:00+01:00 – 2026-02-26T16:30:00+01:00

Jeudi 26 février de 13h30 à 16h30, parcours le musée dans une série d’épreuves où tu devras rentrer dans la peau des personnages du moulin !

Au programme :

– Participe à la course d’obstacles du cache-mannée

– Traque de souris comme le chat du meunier

– Crée une mini meule en pâte autodurcissante comme le rhabilleur de meules

– Monte une maquette de moulins et découvre le métier de charpentier de moulins

– Fabrique de la farine comme un vrai meunier

À la fin de l’atelier, le goûter sur place est proposé par le musée.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-fevrier-moulins

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-fevrier-moulins »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-fevrier-moulins »}] Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Jeudi 26 février de 13h30 à 16h30, parcours le musée dans une série d’épreuves où tu devras rentrer dans la peau des personnages du moulin !

Ville de Villeneuve d’Ascq