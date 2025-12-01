Stage Junior Départ des pistes Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois

Stage Junior

Départ des pistes Chapelle des Bois 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2026-03-06 16:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-29 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02

stage pour les enfants de 7 à 10 ans.

La recette:

Un séjour tonifiant où on se retrouve entre copains pour jouer, découvrir la neige et le ski.

Sur piste et même hors piste si les conditions de neige le permettent.

Avec une sortie journée en refuge !

De la technique, mais aussi beaucoup de jeux: c’est comme ça qu’on apprend le mieux…

Matériel de ski (non fourni) skis à écailles, bâtons, chaussures.

Equipement personnel lunettes de soleil, crème solaire, tenue de fond ou de sport, veste coupe vent, anorak ou fourrure polaire, bonnet ou bandeau, gants adaptés aux conditions de froid du moment, porte gourde conseillé, petit sac à dos pour la sortie journée. .

Départ des pistes Chapelle des Bois 30 route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 10 85 glissesnordiques.25240@gmail.com

English : Stage Junior

L’événement Stage Junior Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-12-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS