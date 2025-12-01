Stage K-Pop 11-17 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Pendant les vacances de Noël, le centre Paris Anim’ Point du Jour propose un stage de danse K-pop à destination des 11-17 ans, inspiré de l’univers K-pop Demon Hunters. Pendant 3 jours, les participants découvriront les bases et les chorégraphies emblématiques de la K-pop, tout en s’immergeant dans un imaginaire mêlant fantaisie et esprit d’équipe.

Encadrés par un intervenant spécialisé, les adolescents travailleront l’expression corporelle, la coordination, l’énergie scénique et la confiance en soi, dans une ambiance dynamique et bienveillante.

Une expérience artistique intense, ludique et fédératrice, idéale pour les passionnés de danse comme pour les curieux souhaitant découvrir l’univers K-pop dans un cadre sécurisé et stimulant.

Un stage mêlant danse K-pop, univers fantastique et énergie collective, pour plonger les ados de 11 à 17 ans dans l’ambiance des célébrissimes K-pop Demon Hunters pendant les vacances de Noël.

Du lundi 29 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 13h30 à 15h00

payant

12,15€ pour la totalité du stage

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 17 ans.

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour