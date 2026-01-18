Stage Kangoo Jump à Esternay Esternay
Pendant les vacances, du 16 au 28 février 2026, le Kangoo Jump revient à Esternay pour des séances sportives dynamiques et conviviales.Tout public
L’association FREPE (Foyer Rural d’Éducation Populaire d’Esternay) propose, depuis 1980, des activités sportives et culturelles à Esternay.
Pendant les vacances, du 16 au 28 février 2026, le Kangoo Jump revient à Esternay pour des séances sportives dynamiques et conviviales.
Quatre cours seront proposés. Accessible à tous, cette activité ludique et efficace permet de se dépenser en musique tout en préservant les articulations, dans une ambiance festive et motivante.
Réservation obligatoire auprès de Kelly.
Maison du Temps Libre Esternay 51310 Marne Grand Est frepe@laposte.net
English : Stage Kangoo Jump à Esternay
During the vacations, from February 16 to 28, 2026, Kangoo Jump returns to Esternay for dynamic and friendly sports sessions.
