Stage Kangoo Jump à Esternay Esternay

Stage Kangoo Jump à Esternay

Maison du Temps Libre Esternay Marne

Pendant les vacances, du 16 au 28 février 2026, le Kangoo Jump revient à Esternay pour des séances sportives dynamiques et conviviales.Tout public

L’association FREPE (Foyer Rural d’Éducation Populaire d’Esternay) propose, depuis 1980, des activités sportives et culturelles à Esternay.

Quatre cours seront proposés. Accessible à tous, cette activité ludique et efficace permet de se dépenser en musique tout en préservant les articulations, dans une ambiance festive et motivante.

Réservation obligatoire auprès de Kelly. .

Maison du Temps Libre Esternay 51310 Marne Grand Est frepe@laposte.net

English : Stage Kangoo Jump à Esternay

During the vacations, from February 16 to 28, 2026, Kangoo Jump returns to Esternay for dynamic and friendly sports sessions.

