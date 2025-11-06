Stage karate kobudo Gymnase des Lilas PARIS

Vous souhaitez découvrir ou approfondir les arts martiaux d’okinawa, n’hésitez pas, rendez-vous le dimanche 25 janvier 2026 au gymnase 5 rue des lilas paris 19ème . au programme : karate kihon, techniques, kata et kobudo : manipulation du tonfa, techniques.

Découverte et approfondissement du karaté shorinji ryu et du kobudo d’okinawa

Le dimanche 25 janvier 2026

de 14h00 à 18h00

payant

journée entière : 30 €

renseignements et inscription GERMON D

tel 06 60 08 47 74

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Gymnase des Lilas 5 rue des Lilas 75019 PARIS

https://artsmartiauxbkap.com +33660084774 budo20@free.fr