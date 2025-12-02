Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation Agen
Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation Agen mardi 2 décembre 2025.
Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation
Rue des Cognassiers Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Viens jouer avec ton instrument de musique favori Tes shoes de Claquettes Américaines !
Viens jouer avec ton instrument de musique favori Tes shoes de Claquettes Américaines ! .
Rue des Cognassiers Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 69 34 87 asso.kcepied@gmail.com
English : Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation
Come and play with your favorite musical instrument: your American Tap shoes!
German : Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation
Komm und spiele mit deinem Lieblingsmusikinstrument: deinen amerikanischen Steppschuhen!
Italiano :
Venite a suonare con il vostro strumento musicale preferito: le scarpe da Tap Americano!
Espanol : Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation
Ven a tocar con tu instrumento musical favorito: ¡tus zapatos de claqué americano!
L’événement Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation Agen a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Destination Agen