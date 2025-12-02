Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation Agen

Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation

Viens jouer avec ton instrument de musique favori Tes shoes de Claquettes Américaines !

Rue des Cognassiers Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 69 34 87 asso.kcepied@gmail.com

English : Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation

Come and play with your favorite musical instrument: your American Tap shoes!

German : Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation

Komm und spiele mit deinem Lieblingsmusikinstrument: deinen amerikanischen Steppschuhen!

Italiano :

Venite a suonare con il vostro strumento musicale preferito: le scarpe da Tap Americano!

Espanol : Stage Kcepied Claquettes Américaines Improvisation

Ven a tocar con tu instrumento musical favorito: ¡tus zapatos de claqué americano!

