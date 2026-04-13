Stage kids multisports Eté 2026 Tennis club Billère
Stage kids multisports Eté 2026 Tennis club Billère lundi 20 juillet 2026.
Billère
Stage kids multisports Eté 2026
Tennis club Rue du golf Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-24 12:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Pour les 6-15ans
Au programme Matinées Tennis Pique-nique à amener
Après-Midi Activités sportives variées ( handball, ping-pong, basket, football…) .
Tennis club Rue du golf Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 46 04 29
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English : Stage kids multisports Eté 2026
L’événement Stage kids multisports Eté 2026 Billère a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pau
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