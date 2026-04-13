Stage kids multisports Eté 2026 Tennis club Billère

Billère

Stage kids multisports Eté 2026

Tennis club Rue du golf Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-24 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Pour les 6-15ans

Au programme Matinées Tennis Pique-nique à amener

Après-Midi Activités sportives variées ( handball, ping-pong, basket, football…) .

Tennis club Rue du golf Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 46 04 29

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English : Stage kids multisports Eté 2026

L’événement Stage kids multisports Eté 2026 Billère a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pau