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Stage kids multisports Eté 2026 Tennis club Billère

Stage kids multisports Eté 2026 Tennis club Billère

Stage kids multisports Eté 2026 Tennis club Billère lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Tennis club

Adresse : Rue du golf

Ville : 64140 Billère

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 150 150 Tarif de base plein tarif

Billère

Stage kids multisports Eté 2026

Tennis club Rue du golf Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-24 12:30:00

Date(s) :
2026-07-20

Pour les 6-15ans
Au programme Matinées Tennis Pique-nique à amener
Après-Midi Activités sportives variées ( handball, ping-pong, basket, football…)   .

Tennis club Rue du golf Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 46 04 29 

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English : Stage kids multisports Eté 2026

L’événement Stage kids multisports Eté 2026 Billère a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pau

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