Stage KIDS PRO 7/10 ans Vignes en Selle Sèvremoine

Stage KIDS PRO 7/10 ans

Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 09:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-04-21

A Vignes en Selle, les enfants apprennent beaucoup sur l’univers des chevaux avec des jeux et des activités ludiques entre Nantes et Cholet.

Parce que votre enfant est passionné.e, parce qu’il elle a déjà une pratique de l’équitation (chez Vignes en Selle ou dans un centre équestre traditionnel) Vignes en Selle vous propose un nouveau format pour aller plus loin .

Le stage Kids Pro s’adresse aux enfants à l’aise à pied (savoir mettre un licol et mener son poney en main) et en selle (au pas et au trot en autonomie).

Pour continuer d’éveiller vos enfants aux pratiques équestres éthiques et au respect de l’animal et de la nature !

Vignes en Selle offre une expérience supérieure tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales !

Notions abordées le bien-être animal au travers de l’observation du comportement équin, les besoins primordiaux (interactions, alimentation…), la justesse dans la relation petit cavalier et poney.

Tarifs 55 € la journée

Accueil à 9 h et départ à 16 h

Apporter le pique-nique et prévoir une tenue adaptée à la météo

Stage découverte destiné aux enfants de 7 à 10 ans.

Attention les places sont limitées (4 places), pensez à réserver votre place. .

Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr

