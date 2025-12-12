Stage Kizomba La Guinguette à Hector Lacquy
La Guinguette à Hector vous accueille de 14h à 16h pour un stage tous niveaux de Kizomba avant de poursuivre de 16h à 20h par une après-midi Sociale SBK.
La Guinguette à Hector welcomes you from 2pm to 4pm for an all-levels Kizomba workshop before continuing from 4pm to 8pm with an SBK Social afternoon.
