Stage Kizomba La Guinguette à Hector Lacquy

Stage Kizomba

La Guinguette à Hector 1725 route de Pillehardit Lacquy Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La Guinguette à Hector vous accueille de 14h à 16h pour un stage tous niveaux de Kizomba avant de poursuivre de 16h à 20h par une après-midi Sociale SBK.

English : Stage Kizomba

La Guinguette à Hector welcomes you from 2pm to 4pm for an all-levels Kizomba workshop before continuing from 4pm to 8pm with an SBK Social afternoon.

L’événement Stage Kizomba Lacquy a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Landes d’Armagnac