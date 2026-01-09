Stage Kizomba

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Stage de Kizomba fusion débutant évolutif.

Suivi d’une soirée SBKR animé par le Templ’Art.

Inscription obligatoire.

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 27 87 80

English :

Kizomba fusion workshop for beginners.

Followed by an SBKR evening with Templ’Art.

Registration required.

