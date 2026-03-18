Stage Komonò Circus Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch

Stage Komonò Circus

Rue Gilbert Moga Plaine des Sports La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 110 – 110 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Le Komonò Circus propose des stages ludiques et conviviaux pour découvrir ou se perfectionner à toutes les disciplines des arts du cirque (aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie et Expression corporelle et théâtrale). A la fin de la semaine, les stagiaires proposeront une petite représentation. Un moment festif qui permettra aux familles de découvrir le travail de leurs enfants !

Deux groupes possibles le groupe des Petits 4-6 ans (stage de 2h le matin, du lundi au vendredi) 110€ et le groupe des Grands 7-14 ans (stage de 5h par jour, du lundi au vendredi) 180€ .

Rue Gilbert Moga Plaine des Sports La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 80 11 77 contact@collectif-komono.fr

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English : Stage Komonò Circus

L’événement Stage Komonò Circus La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Teste-de-Buch