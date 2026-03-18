Stage Komonò Circus Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch
Stage Komonò Circus Rue Gilbert Moga La Teste-de-Buch lundi 13 avril 2026.
Stage Komonò Circus
Rue Gilbert Moga Plaine des Sports La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 110 – 110 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13
Le Komonò Circus propose des stages ludiques et conviviaux pour découvrir ou se perfectionner à toutes les disciplines des arts du cirque (aériens, acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie et Expression corporelle et théâtrale). A la fin de la semaine, les stagiaires proposeront une petite représentation. Un moment festif qui permettra aux familles de découvrir le travail de leurs enfants !
Deux groupes possibles le groupe des Petits 4-6 ans (stage de 2h le matin, du lundi au vendredi) 110€ et le groupe des Grands 7-14 ans (stage de 5h par jour, du lundi au vendredi) 180€ .
Rue Gilbert Moga Plaine des Sports La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 80 11 77 contact@collectif-komono.fr
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English : Stage Komonò Circus
L’événement Stage Komonò Circus La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Teste-de-Buch