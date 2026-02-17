Stage Kuduro et Stretching Salle culturelle Cénac

Stage Kuduro et Stretching

Salle culturelle 6 Allée des Ecoliers Cénac Gironde

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

2026-03-01

Vous l’aviez peut être ratée pour octobre Rose, Julie revient avec un cours de Kuduro et de stretching le dimanche 1er mars à la salle culturelle. Inscrivez-vous par mail. .

Salle culturelle 6 Allée des Ecoliers Cénac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 04 82 64 tempogym33@gmail.com

